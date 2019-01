Da en whiskysjus reddede det danske demokrati

I dag, 30. januar, er det 86 år siden, at Kanslergadeforliget blev i 1933. Selvsamme nat, som Adolf Hitler kom til magten i Tyskland, stod Stauning i spidsen for danmarkshistoriens måske vigtigste politisk aftale. Kanslergadeforliget blev redningen for det danske demokrati og lagde samtidig grundstenene til velfærdsstaten.

I januar 1933 var Danmark i en ekstremt alvorlig krise. Både industrien og landbruget var i knæ. Arbejdsløsheden nærmede sig 50 pct., og der var ikke meget lys forude. Fattigdommen bredte sig, og desperationen i befolkningen fulgte med. Hvad skulle det føre til? På landet krævede landbrugets organisationer forandring. Og i byerne var en storkonflikt under opsejling. Arbejdsgiverne havde rejst et krav om reduktion af arbejderlønningerne med en femtedel. Det havde fagbevægelsen blankt afvist. Nu stod 100.000 arbejdere at blive lockoutet, når deres overenskomster udløb 1. februar. Noget måtte gøres. Statsminister Stauning havde fremlagt mange løsningsforslag, men alle var blevet afvist af de borgerlige. Nu gjorde han et sidste forsøg.

Venstre og Det Radikale Venstre blev indkaldt til møde i Staunings private residens i Kanslergade 10 på Østerbro. Det gik ikke nemt. Forhandlingerne var lange og besværlige. På et tidspunkt havde man faktisk givet op. Venstrefolkene var på vej ud af døren, jakkerne var taget på, da Stauning siger: "I kunne vel lige drikke en go'nat drink med mig". Et par timer, adskillige sjusser og gode cigarer senere, var aftalen i hus. Indholdet af Kanslergadeforliget var et kompromis. Begge parter, regeringen og oppositionen, måtte acceptere ting, de ellers tidligere offentligt havde været meget imod. Stauning gik med til at styrke landbrugseksporten ved at devaluere kronen med 10 procent på trods af, at han i folketingsvalgkampen få måneder forinden havde lovet at det aldrig ville ske. Konfronteret med dette løftebrud udtalte han de nu berømte ord: "Vi har ofret nogle principper, men vi har reddet landet."

Til gengæld fik Stauning to store indrømmelser. For det første opbakning til at gennemføre indgreb i arbejdskonflikten, så lockouten blev afblæst og arbejdernes lønningerne fastfrosset. For det andet nikkede Venstre til konturerne af en omfattende socialreform. Partiet ville ganske vist ikke stemme for, men de lovede at undlade at blokere for reformen, når den skulle igennem Landstinget. Det blev starten på den rettighedsbaserede velfærdsstat, vi har i Danmark i dag. Betydningen af Kanslergadeforliget kan næppe overvurderes. Den daværende landbrugsminister Kristen Bording skrev senere om forliget: "Takket være de demokratiske partiers evne til, trods alle meningsforskelle, at forhandle sig frem til løsning af de uhyre vanskelige problemer, lykkedes det at holde fascismen og nazismen ude af Danmarks hus."

At forliget blev indgået den nat, Adolf Hitler kom til magten i Tyskland, har sin egen symbolik. Hvor andre lande havde valgt kompromisløse, såkaldt stærke mænd, der ville konfrontation og vold, havde danskerne valgt en leder, der kæmpede for demokratiet. Kanslergadeforliget var et resultat af, at Stauning hårdnakket insisterede på samarbejde. Han ville vise danskerne, at den parlamentariske vej var en mulig og retfærdig vej til fremskridt.

I dag står vi igen i en opløsningstid. Brexit, Trump og højrenationalismens fremmarch mange steder i Europa er tegn på nogle af de samme tendenser, man så i 1930erne. I dag - som dengang - er der mange borgere, der ikke føler, at de etablerede partier har svar på de bekymringer, de har i deres hverdag. Derfor vælger de i stedet at følge nogen, der siger, de har. Kan vi lære af fortiden? Jeg mener ja. Som i Staunings tid skal vi værne om det samarbejdende folkestyre. Vi skal lave brede aftaler, hvis det er i landets interesse. Ordet "kompromis" skal ikke være et skældsord. Uden kompromiser intet velfungerende demokrati. Vi skal heller ikke acceptere lette løsninger. Tiden er ikke til eksperimenter med selve vores samfundsmodel. Vi skal bevare det inddragende velfærdssamfund og de omfattende fællesskabsinstitutioner. Er alle danske partier mon enige i det? Jeg håber det.