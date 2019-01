DF i hårdt angreb på naturen. Vi skal udvikle naturen, ikke afvikle den

Fredninger: Vi skal bevare naturen og sikre alle danskere lige mulighed for at bruge den. Det var tanken bag, da den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning i 1937 gav Danmarks Naturfredningsforening ret til at rejse fredningssager. Han lagde grundlaget for mange af de fredninger, vi har i dag, hvor Danmarks Naturfredningsforening tager initiativ til syv ud af ti fredninger.

Bare for at nævne nogle af fredningerne: Karup Ådal, Hald Sø, Ø bakker, Frøslev Mose, Rømø, Tange Bakker, Brændegårds Sø og Æbelø. Smukke naturområder, der er til glæde for områdets beboere og besøgende i dag.

Men nu truer borgerlige kræfter fredningerne. Dansk Folkeparti har i dag et beslutningsforslag i folketingssalen, der vil fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selv at rejse fredningssager. Det er bare det seneste eksempel på, at det rager de borgerlige en hvidgul skovlilje, hvad der sker med naturen. Regeringen afskaffede det forbud mod gødskning på de naturbeskyttede områder, den socialdemokratiske regering havde indført, inden forbuddet nåede at træde i kraft. Regeringens landbrugspakke øger også udledningen af kvælstof til vores fjorde, og skader dyrelivet i dem.

Endnu et angreb er det sidste, naturen har brug for. De seneste 40 år er der forsvundet 2,9 millioner fugle fra den danske natur. Arter vi tænker på som helt normale i den danske natur er i stigende grad truede. Det gælder for guldsmeden, ålen og fiskeørnen. Flere lærkearter, der tidligere var et almindeligt syn, er nu væk.

Der er derfor behov for mere og ikke mindre beskyttelse af naturen.

I Socialdemokratiet vil vi oprette 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal. Vi vil udlægge halvdelen af al statsskov samt 20.000 hektar privat skov til urørt skov. Vi vil også have en langsigtet plan for de truede arter i Danmark, så vi kan vende udviklingen.