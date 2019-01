Fredning: Dansk Folkepartis Pia Adelsteen kalder det udemokratisk, at Danmarks Naturfredningsforening har ret til at rejse fredningssager. Fredning bør i følge Dansk Folkeparti overlades til staten og kommunerne. Men sådan er det faktisk allerede i dag! Danmarks Naturfredningsforening har kun ret til at foreslå, at det danske samfund freder et naturområde.

Sådan et forslag skal behandles af Fredningsnævnet, der er sammensat af en dommer, for at sikre at reglerne bliver overholdt, og to medlemmer, hvoraf det ene er udpeget af den kommune, arealet ligger i, og den anden er udpeget af staten. Fredningsnævnet afgør så, om forslaget skal gennemføres eller ikke. Det er altså, helt som Dansk Folkeparti ønsker, staten og kommunen, der træffer afgørelsen. Hvis nogen af parterne ikke er tilfredse med afgørelsen, kan den ankes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som består af politikere udpeget af Folketinget samt landsdommere og en række medlemmer fra interesseorganisationer indenfor både erhvervs- og naturinteresser. Mere demokratisk kan det vel næppe gøres.

Omkring 85 pct. af de rejste sager bliver gennemført, så Naturfredningsforeningen kan jo ikke ramme helt ved siden af med sine forslag. Naturfredningsforeningen kan heller ikke, som Dansk Folkeparti påstår, påføre det offentlige udgifter til anlæg af stier mm. Hvis den slags skal anlægges, skyldes det, at de demokratisk udnævnte nævn har besluttet det.

Danmarks Naturfredningsforening har afdelinger i stort set alle landets kommuner og udgør derfor et fint netværk af naturinteresserede, som er gode til at spotte, hvor den danske natur har brug for beskyttelse i form af en fredning. En landsdækkende forening med 130.000 medlemmer kan vel siges at være et smukt eksempel på det velfungerende danske foreningsdemokrati.

Argumentet med demokratiet holder altså ikke. Hvad kan der så ligge bag Dansk Folkepartis angreb på Naturfredningsforeningen? Vi har i Danmark en meget gammel tradition for at fremme erhvervsinteresser på naturens bekostning. Det er derfor, vi er det land i Europa med den mindste andel beskyttet natur. Kan det være den danske værdi, Dansk Folkeparti forsøger at frede om?

Dansk Folkepartis angreb på naturfredningen blev afvist af samtlige andre partier i Folketinget med Venstres miljøminister i spidsen, og så kunne man vel sige, at den hellige grav er velforvaret. Den forrige landbrugsminister fra samme parti var for mindre end et år siden ude med voldsomme angreb mod Danmarks Naturfredningsforening, og stærke erhvervsorganisationer står bag modstanden mod yderligere beskyttelse af den danske natur, så der er grund til at naturbeskyttere i Danmark sover med støvlerne på!