Brexit-ballade er til at ligge søvnløs over

Brexit: Det engelske parlament skal i morgen, 11. december, stemme om Theresa Mays forhandlingsresultat i udtrædelsesforhandlingerne. De fleste som følger britisk politik mener, at Theresa May er på vej ud i et stort nederlag, og at det kan ende med en såkaldt "Hard Brexit" - at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Briterne står til at forlade EU 29. marts 2019 i det der ligner et stort politisk og økonomisk kaos. Man kan ikke blive enige om noget som helst, og krisen har ikke fået politikerne i Underhuset til at stå sammen. Labour går efter at vælte Theresa May og hendes konservative regering. De konservative er i færd med at vælte sig selv, og alt står efterhånden åbent.

Når man tænker tilbage på Danmarks nej til Maastricht traktaten i 1992, så lykkedes det politikerne i Danmark at blive enige om et nationalt kompromis og at få folkets opbakning. Det er svært set se den mulighed i Storbritannien.

Når Theresa May formentlig taber, overtager parlamentet styringen. Men kan de blive enige om noget som helst?

Nogen vil have en ny afstemning, men man kan ikke blive enige om, hvad man skulle stemme om! Går Theresa May af? Vil UK have en aftale som Norge, hvor de har fuld adgang til EU, men må rette sig efter reglerne? Næppe. Vil de have en Canada + aftale. Altså en tredjelands handelsaftale, som tager årevis at forhandle sig frem til?

I parlamentet er der formentlig et flertal for nej til at træde ud af EU uden en aftale, men hvad det betyder står hen til i det uvisse.

Det, som foregår i disse uger i Storbritannien, overgår alt, hvad jeg har været vidne til igennem 30 år i dansk og international politik. Dem som stod bag løgnene og løfterne til borgerne og et nej til samarbejde med EU ved folkeafstemningen i 2016 flygter ud af politik og smider ansvaret for sig.

Hvis Storbritannien forlader uden en aftale skal danske virksomheder belave sig på kilometerlange køer ved Dover og andre steder. Embedsmænd har regnet ud, at blot to et halvt minuts toldbehandling af en lastbil skaber køer på cirka 30 km på begge sider af grænsen.

Hertil kommer, at Storbritannien kommer til at handle efter WTO-reglerne, hvilket betyder høje toldsatser på fødevarer, hvilket rammer danske arbejdspladser.

Hvis jeg var ansat i Arla, Danish Crown eller i en af de banker, som har et stort udlån til danske landmænd, så tror jeg det vil knibe med nattesøvnen i disse uger. Men vi må håbe, at briterne vågner op og kommer tilbage til virkeligheden.