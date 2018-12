Børn skal ikke fejre jul i fattigdom

Fattigdom: Igen i år er der rekord for, hvor mange familier, der må søge sociale organisationer om julehjælp for at få penge til en juleaften med flæskesteg, lidt pynt og en gave. Og for nylig viste en ny rapport, at der er et stigende antal børn i fattigdom. 12.000 flere børn blev i 2017 fattige, så der i dag er 64.500 fattige børn i Danmark. Man skulle tro, at en finanslov i en tid med solid dansk økonomi ville gøre noget ved den stigende fattigdom. Men desværre er det omvendt.

Regeringen og Dansk Folkeparti lavede for to uger siden en finanslov, der går direkte efter familier med børn. Oven i kontanthjælpsloftet og de andre fattigdomsskabende tiltag indfører de nu en ny og endnu lavere integrationsydelse, som KUN rammer børnefamilier, og som vil betyde, at der næste år vil være endnu flere børn, der ikke kan være med i nisselegen i skolen og ingen gaver får. Og endnu værre kan de komme til at mangle medicin og ordentlig mad og tøj.

Konsekvenserne af flere børn i fattigdom er ikke til at tage fejl af. En pædagog fortalte mig engang om en lille dreng i børnehaven, som begyndte at græde, da alle børnene gjorde sig klar til at gå ud på legepladsen. Drengen kunne ikke få sine sko på og var bange for, at de var blevet for små. Bare tanken om, hvad det ville gøre ved hans mor, hvis hun skulle finde penge til nye sko, fik ham til at bryde sammen.

Børn i fattigdom bekymrer sig om penge og tager voksenansvar på sig. Det betyder, at der er mindre plads til leg og for den sags skyld også grammatik og regnestykker. Derfor klarer børn i fattigdom sig ofte dårligere. De står også ofte uden for fællesskabet, fordi der ikke er råd til fritidsaktiviteter, børnefødselsdage og sjov.

Vi ved fra forskning, at kun et enkelt år i fattigdom har store konsekvenser langt ind i voksenlivet. Børn, der har bare et enkelt år i fattigdom, har større risiko for dårligere uddannelse, arbejdsløshed og sundhed. Derfor har selv kort tids fattigdom i et børneliv varige konsekvenser for den enkelte og for hele samfundet.

Men det er åbenbart konsekvenser, som regeringen og Dansk Folkeparti er villig til at acceptere.

Argumentet er, at de lavere ydelser tvinger flere i arbejde. Det skal kunne betale sig at arbejde, som Lars Løkke Rasmussen traditionen tro går rundt og siger. Og CEPOS' direktør fik for nylig i et interview med Weekendavisen endda sagt, at det også tjener børnene godt at lære, at det kan betale sig at arbejde. Det er udtryk for et helt nyt niveau af kynisme.

For det første kan det betale sig at arbejde. For det andet er det ifølge regeringens egne tal ekstremt tvivlsomt, om der overhovedet er kommet flere i arbejde af kontanthjælpsloftet. Faktisk er det kun - måske - et par hundrede mennesker, der reelt er kommet i arbejde. Til gengæld er det stensikkert, at mens ydelserne er blevet sat ned, så er antallet af fattige børn steget i tusindvis. En udvikling, som regeringen og Dansk Folkeparti med deres finanslov nu vil skubbe yderligere på.

Men uanset om de lave ydelser har en effekt på forældrene eller ej, er det utroligt, at regeringen og Dansk Folkeparti nægter at forholde sig til konsekvenserne for børnene. Det kommende år byder på et folketingsvalg. Det haster med at få et nyt flertal, der tager børnefattigdommen alvorligt. Til næste jul skal vi kunne sige, at det går den rigtige vej igen. At færre børn har udsigt til at fejre jul i fattigdom. At flere børn får en tryg hverdag, hvor de ikke tænker på familiens pengeproblemer, men på at lære noget og lege med deres kammerater.