Betyder det egentlig noget mere, hvad almindelige mennesker mener?

På kant: Grundtanken i et folkestyret demokrati er vel egentlig, at befolkningen organiserer sig i politiske partier, hvor man arbejder med at udforme de holdninger og tiltag, man ønsker i landet, nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, og ad den vej når frem til politiske forslag og mærkesager, som man så videreformidler til de politikere, der er valgt til at arbejde for at fremme de givne sager. På den måde kan den almindelige borgers meninger og holdninger finde en kanal til at nå op i Folketinget og præge vores samfunds udvikling på en måde, så det afspejler diversiteten i landet.

Princippet er, at alle borgere skal have indflydelse på den kurs, landet skal vælge, og det er så politikernes fornemste opgave at navigere i den retning.

Men det er som om, man har vendt det om; nu sidder de folkevalgte i Folketinget og finder på politiske tiltag, love og pakker, som så siver ned gennem lagene, og til sidst når ud til borgerne i samfundet. Menige medlemmer af partierne kan fortælle deres venner og naboer, hvad der er besluttet i stedet for at fortælle partiets ledere, hvad deres venner og naboer ønsker.

Der trækkes streger gennem diversiteten, befolkningen inddeles i grupper, og der plantes mistillid mellem borgerne, som gør det vanskeligt at fokusere på et fælles mål.

Er vi blevet et styret folk - med illusionen om, at vi er folkestyrede?