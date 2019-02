Ud over journalister og studieværter er der utrolig mange aktører på de sociale medier. En stor del af dem benytter specielle betegnelser, der skal udtrykke, hvad de ønsker at blive kendt for, og mange benytter flere betegnelser på én gang. Foredragsholder, læserbrevsskribent, kronikør, klummeskribent, debattør, influencer, meningsdanner, youtuber, blogger. Alle disse betegnelser er ikke ensbetydende med, at vi andre får nærmere at vide, hvilken baggrund eller uddannelse, de har. Kalder man sig debattør eller meningsdanner, har man tilsyneladende grønt lys for at udtale sig om hvad som helst.

De fleste, der ytrer sig om stort og småt i den offentlige debat, "tænker". At tænke er der bestemt ikke noget i vejen med, tværtimod. Sagde Descartes ikke "cogito ergo sum"? Jeg tænker, altså er jeg. Men sådan anvendes ordet ikke. Efterhånden er der ikke mange, der "mener", "synes", "tror" eller "er af den opfattelse". Nej, de "tænker" noget.

På et andet område er ordet "tænke" blevet populært. Begrebet tænketank er inden for de seneste år blevet flittigt benyttet. I en samfundsvidenskabelig betydning med en snæver definition er der måske kun 30 - 40 egentlige tænketanke i Danmark.

Men ordet 'tænketank' er ikke juridisk beskyttet, så det kan frit anvendes af forskelligartede organisationer og af borgere, der går sammen om at forholde sig til samfundsmæssige, økonomiske, religiøse eller kulturelle spørgsmål. Resultater er, at vi i dag har et hav af tænketanke.

Så nu har min hustru og jeg også oprettet en tænketank, og der er nok af emner, der trænger sig på.