Råderum: For et halvt års tid siden var der ingen grænser for, hvad der lå i statskassen til brug for lettelser på topskatten, fjernelse af arveafgiften, samt en lang række gaver til "Fritz og Paul"-segmentet.

"Råderummet" kendte ingen grænser.

Efter Socialdemokratiets udspil om en mere rimelig og værdig pensionsordning har piben fået en anden lyd. Finansministeriets regnedrenge er nået frem til, at nationen på det nærmeste går bankerot, hvis ordningen skulle blive virkelighed.

Bemærk i øvrigt det taktiske skifte: Først var kommentarerne fra Venstre, at udspillet var et bluffnummer uden indhold. Dén vurdering må man jo så i den grad have revurderet ved nærmere læsning

Men det var på den baggrund opløftende at læse tidligere overvismand Christen Sørensens velfunderede tilbagevisning af disse påstande, hvor han påviser, at selvfølgelig er der råd til bare en vis anstændighed i pensionssystemet. Den tidligere overvismand efterlyser desuden større mod hos sine økonom-kolleger til at sige fra overfor de vilde påstande, der fremføres bl.a. fra Kristian Jensens finansministerium.

Har finansministeriets djøfere i øvrigt indregnet de enorme udgifter, der venter forude til sygedagpenge og dagpenge, efterhånden som efterlønnen udfases samtidig med de vilde stigninger i pensionsalderen? Det har de nok ikke, for det kræver nok en anden "maskine", og jeg kan tvivle på, de er klar over noget så jordnært, som at der allerede nu er en voldsom stigning i antallet af 3F- og FOA-medlemmer, der omkring det, der før var efterlønsalderen, havner i lange og uværdige syge- og ledighedsperioder.