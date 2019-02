På kant: Sandheden er det første offer i alle krige, også i striden mellem Falck og det hollandske taxa og ambulancefirma Bios. Det er åbenlys grov manipulation, når berettiget kritik af Bios bliver det samme som forsvar for Falck. Det giver jo ingen mening, overhovedet.

Som venstreorienteret foretrækker jeg selvfølgelig ikke det ene privatkapitalistiske firma frem for det andet. Til gengæld er jeg meget optaget af tryghed for befolkningen og ordentlige arbejdsforhold for de ansatte, som udfører opgaver for det offentlige. Jeg har vist aldrig sagt noget som helst om Falck, men jeg var kritisk overfor Bios, som var uforberedte på opgaven, greb arbejdet an som amatører og blev afsløret i at svindle med skatteborgernes penge.

Mine kritiske spørgsmål til Bios og regionen fik en sløset og arrogant behandling af ledelsen, som ofte ikke ville svare.

Jeg tog ud på ambulancestationerne for at møde redderne i øjenhøjde. Jeg mødte ansatte fra både Bios og Falck, og alt foregik i fuld åbenhed. Ganske som da jeg selv fortalte om valgstøtte fra reddernes faglige organisation. Støtten kom længe efter mine spørgsmål, og i øvrigt kort før jeg forlod Regionsrådet. Konspirationsteorierne er ude i hampen.

Men der er jo til gengæld klokkerene beviser for, at baggrunden for den personlige hetz og chikane mod mig peger direkte på direktør for Bios, Morten Hansen, og TV 2 i Sydjylland, som reducerede sig til bugtalerdukker.