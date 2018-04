Politiet beslaglagde bil

Vejen: Torsdag klokken 18.15 standsede en af politiets patruljer en bilist på Vestermarksvej i Vejen. Bilisten - en 52-årig mand fra Horsens - kørte i en bil, der var påført afmeldte nummerplader. Derudover kunne manden ikke fremvise kørekort, da han tidligere var blevet frakendt kørekort. Han blev derfor sigtet for at køre i et uindregistreret køretøj og for at køre bil i frakendelsestiden. Da det var tredje gang indenfor tre år, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN