Måtte efterlade en lånt bil

Brørup: Onsdag aften klokken 18.00 stoppede politiet en personbil på Stenbro Allé ved i Brørup. Bilisten havde ikke noget kørekort, da han ved en tidligere lovovertrædelse har mistet førerretten.

Bilen måtte han derfor lade stå. Den er heller ikke hans egen, den havde han lånt af en kvinde. Bilisten er nu blevet sigtet for kørsel uden førerret. Også bilens ejer er blevet sigtet for at have overladt bilen til en person uden førerret.

De to sigtede er en 28-årig mand fra Fredericia og en 31-årig kvinde fra Fredericia.