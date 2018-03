Forsøgte at flygte fra politiet - endte i grøften

En 27-årig mandlig bilist havde ikke lyst til at tale med politiet. Han tog derfor flugten i bil - en flugt, der endte i grøften.

Føvling: Da en af politiets patruljer natten til tirsdag klokken 01.25 ville bringe en personbil til standsning på Ribevej ved Føvling, havde føreren af personbilen - en 27-årig mand fra lokalområdet - åbenbart ikke den store lyst til at tale med betjentene. Han valgte derfor at forsøge at køre fra patruljen.

- Det ender med, at bilen kører i grøften med langsom hastighed. Der sker ingen personskader, fortæller politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev.

Udover føreren var der to mandlige passagerer på henholdsvis 20 og 22 år i køretøjet. Den ene af dem var fra Sønderborg, mens den anden havde ukendt adresse.

Hvorfor de tre herrer ikke havde lyst til at tale med politiet, står stadig hen i det uvisse, men alle tre blev anholdt. Føreren af bilen blev sigtet for ikke at efterkomme politiets anvisninger. /DAN