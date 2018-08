Eliten kører Super Dæk-løbet ved Læborg på lørdag

Der er mulighed for at se nogle af Danmarks hurtigste enkeltstartsryttere, når 111 cykelryttere fra hele landet lørdag kører 25 kilometers enkeltstart i Super Dæk-løbet ved Læborg.

Ruten har start og mål ved Læborg Skole og følger vejen ud mod Lindknud og videre til Okslund. Nord for Okslund vender rytterne 180 grader og kører den anden vej igen. De bliver sendt afsted med få minutters mellemrum.

- Der bliver masser af fart og lækre cykler at se på. Jeg synes, at man skal komme ud og se eliten køre cykelløb og noget af alt det lirede udstyr, de kører med, siger Jesper Sloth Hansen.

Læborg: Verdens næsthurtigste enkeltstartrytter hedder Martin Toft Madsen. Han og 110 andre eliteryttere stiller til start ved Læborg Skole på lørdag mellem klokken 9 og 11, når Super Dæk-løbet afvikles. Det er Vejens elitecykelklub, Vejen Bicycle Club (VBC), der står for afviklingen af løbet, og formand Jesper Sloth Hansen håber på stor opbakning fra lokale tilskuere.

Hurtige folk

Klokken cirka 11 går starten for Martin Toft Madsen, Team Almeborg-Bornholm. Han har for godt en måned siden forsøgt at sætte ny verdensrekord på time-distancen i Mexico. Det blev ikke til en ny verdensrekord, men det var tæt på, og Martin Toft Madsen kan kalde sig verdens næsthurtigste mand på en cykel. Rekorden tilhører fortsat den britiske, tidligere Tour-vinder, Bradley Wiggens.

Men blandt de hurtige deltagere er også Mathias Norsgaard Jørgensen fra Team Ceramic Speed, der også kørte en hurtig enkeltstart ved Post Nord Danmark Rundt.