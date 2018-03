Bilist var påvirket af narko

Vejen: Fredag klokken 11.09 bliver politiet ringet op af en lokal landmand. Landmanden er blevet kontaktet af to mænd fra Kolding. Mændene vil gerne have landmandens hjælp til at trække deres bil op af grøften ved Kongeåvej. Landmanden synes dog, at de to mænd virker påvirkede, og han underretter derfor politiet, der sender en patrulje til stedet. Det viser sig, at føreren af bilen - en 29-årig mand fra Kolding - er påvirket af narko, så klokken 12.25 bliver han anholdt og taget med til skadestuen for at få udtaget en blodprøve. Bilisten bliver sigtet for at køre i påvirket tilstand. Det oplyser Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi. /DAN