Bilist i Skoda forsvandt efter uheld

Vejen: En 18-årig kvinde har tirsdag anmeldt et færdselsuheld til politiet. Uheldet, der skete torsdag den 17. maj mellem klokken 18 og 19, foregik på Ribe-Vejle Landevej, hvor kvinden kommer cyklende på cykelstien. Her oplever hun, at en modkørende bilist kører over imod hende, så hun er nødt til at kaste sig af cyklen. Kvinden kommer ikke alvorligt til skade ved uheldet, men bilisten forsvinder fra uheldsstedet.

- Og det er noget, vi kigger forholdsvis alvorligt på, siger Jeppe Kjærgaard fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev.

Den eneste beskrivelse, som kvinden har kunne give politiet af bilen, er, at der er tale om en bordeaux Skoda. /DAN