24-årig kørte i påvirket tilstand

Vejen: Natten til fredag klokken 03.21 standsede en af politiets patruljer rutinemæssigt en bilist, der kom kørende på Søndergade i Vejen. Bilisten - en 24-årig mand fra lokalområdet - blev testet positiv for euforiserende stoffer og taget med for at få udtaget en blodprøve. Derudover kørte den 24-årige i en bil, der både havde uens dæk og to nedslidte dæk - og derfor kan han også se frem til at modtage en bøde for det. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis områdecenter Haderslev. /DAN