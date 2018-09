Varde: Fredag klokken 15.28 fik politiet en melding om indbrud i en lejlighed i Vestergade. Indbruddet er sket i tidsrummet fra onsdag klokken 15.30 til torsdag klokken 8. Indbrudstyven har skaffet sig adgang til lejligheden via et køkkenvindue. Der er blandt andet stjålet en blå Mountainbike af mærket Scott, en Lenovo tablet, samt et større kontantbeløb. Politiet vil gerne i kontakt med folk, der kan bidrage med yderligere oplysninger i forbindelse med indbruddet. mwo