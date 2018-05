Tysk kvinde fór vild efter skænderi med manden: Politiet måtte ud og lede

Vejers Strand: Hvis man er oppe at skændes med sin partner, kan det nogle gange være en udmærket idé at forføje sig, så der bliver lejlighed til at køle lidt ned.

For en 61-årig, tysk kvinde, der sammen med sin mand holder ferie i et sommerhus i Vejers, var idéen knap så god, for hun endte med ikke at kunne finde hjem igen i nattemørket.

Ifølge vagtchef Torben Møller, Syd- og Sønderjyllands Politi, havde kvindens tur varet fem timer, da hendes mand blev så bekymret, at han kort før klokken fire om morgenen kontaktede politiet.

- Han havde været i kontakt med hende via mobiltelefon, men hun kunne simpelthen ikke finde tilbage til sommerhuset. Vi fik også fat i hende og prøvede at dirigere hende i den rigtige retning, men vi måtte ud med en hundepatrulje og politifolk fra Varde og lede efter hende. Klokken 05.33 lykkedes det - vi fandt hende og kørte hende hjem til sommerhuset på Engesøvej, så hun kunne genforenes med manden, fortæller Torben Møller.