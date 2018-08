Politiet undersøger om biltyv også var kirketyv i Janderup

Janderup/Skonager: Klokken 7.42 søndag morgen fik politiet en melding om indbrud i Janderup kirke. Med en sten havde gerningsmanden knust en rude til kirkekontoret. Gerningsmanden havde blandt andet stjålet lysestager. Kosterne var dog blevet efterladt på p-pladsen ved kirken, hvor indbrudstyven til gengæld havde stjålet en bil. Indbruddet er sket i tidsrummet fra lørdag klokken 15.30 til politiet fik meldingen søndag morgen.

Klokken 9.10 fik politiet en ny anmeldelse. En bil var blevet efterladt på Varde Landevej omkring Skonager ved Næsbjerg. Bilen viste sig at være det køretøj, der tidligere på dagen var blev stjålet på p-pladsen ved Janderup kirke. Føreren af bilen er en 43-årig mand fra Esbjerg. Han var voldsomt påvirket formodentlig af euforiserende stoffer. Manden blev anholdt, sigtet for tyveri af bilen, for at køre i påvirket tilstand, for at køre bil uden kørekort og for at være i besiddelse af en kniv.

Ved redaktionens slutning var det endnu ikke muligt at få at vide om manden også sigtes for indbrud i Janderup kirke./mwo