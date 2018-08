Nye henvendelser: Politiet leder fortsat efter børnemishandler i sort Volvo

Blåvand: Syd- og Sønderjyllands Politi vil fortsat gerne have henvendelser fra folk, der har set en sort Volvo XC90 med registreringsnummeret BKU9031.

Bilen sættes i forbindelse med en anmeldelse af børnemishandling søndag aften, ved 19-tiden, på Hvidbjerg Strand.

En sorthåret mand, iført badebukser og grøn trøje, slog en pige i ansigtet, så hun fik næseblod. Han kørte fra stedet i den sorte Volvo.

Politikommissær Ole Hillerup oplyser, at man ud over anmeldelsen har fået yderligere et par henvendelser om episoden.

Politiet er meget interesserede i at høre nærmere fra folk, der har set optrinnet eller ser den sorte Volvo.

I en sådan sag vil manden blive sigtet for vold. Anklagemyndigheden kan herefter rejse tiltale. /mwo