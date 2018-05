Mor og søn kørt ned på cykeltur: Bilist er stukket af

En mor og hendes søn blev lørdag over middag kørt ned, da de cyklede på Roustvej ved Varde.

En bilist ringede klokken 12.14 til politiet og fortalte, at der lå to cyklister i vejkanten, og der blev sendt både lægebil, ambulancer og politi til stedet.

- Det viste sig heldigvis, da ambulancerne nåede frem, at de begge var ved bevidsthed, og kvinden var så frisk, at hun kunne ringe til sin mand og sige, at de var ok, inden de blev kørt til sygehuset, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Torben Møller.

På stedet fandt man et afrevet sidespejl og et Renault-mærke, men bilisten var stukket af.

- Det er fuldstændig utænkeligt, at en bilist ved sine fulde fem ikke opdager, at man påkører to cyklister med en kraft, så sidespejlet ryger af. Vi vil meget gerne tale med folk, der ser en blå bil uden højre sidespejl, siger Torben Møller.

Politiet kontaktes på telefon 114.