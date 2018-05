Mor og søn kørt ned: Nu har flugtbilisten meldt sig

Lørdag ved middagstid efterlyste Syd- og Sønderjyllands Politi den bilist, der kort forinden havde påkørt en 40-årig kvinde og hendes otte-årige søn, da de var på cykeltur på Roustvej i Varde.

Og sent lørdag aften meldte en 30-årig mand sig på politistationen i Esbjerg og sagde, at det var ham, der havde kørt de to ned.

- Mere kan jeg desværre ikke sige lige nu, for sagen er ikke skrevet ind i vores system, fortæller vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det var en forbipasserende, der lørdag middag så, at to cyklister lå i vejkanten sammen med et afrevet sidespejl og et Renault-mærke.

Det fik efterfølgende politiet til at offentliggøre billeder af sidespejlet i håb om, at nogen ville give lyd, hvis de så en bil med tilsvarende skade.

Kvinden og hendes søn blev kørt til skadestuen men slap fra uheldet uden alvorlige skader.