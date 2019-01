Indbrud i to villaer: Parfume, Kähler-vaser og 300 kroner stjålet

Janderup/Varde: Det nye år er desværre indledt med en række indbrud i villaer i Varde-området - især vest for Varde.

Der er da også anmeldt endnu et indbrud i Janderup. En villa på Vesterhavsvej har i perioden fra lørdag til tirsdag været udsat for indbrud. Der er stjålet parfume, tre Kähler-vaser og et kontantbeløb på 300 kroner.

Der har også været et indbrud i en villa på Lundvej i Varde. Det skete tirsdag. Det er ikke opgjort, om der er stjålet noget.