Årre: På Lindegade i Årre har ukendte gerningsmænd med et koben skaffet sig adgang til et fyrrum. Herfra stjal de en blå Nilfisk højtryksrenser og to håndværkskompressorer med tilbehør. Indbruddet fandt sted i tidsrummet fra mandag aften klokken 22 til tirsdag morgen klokken 07. /mwo