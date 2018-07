Efter kraftig rødudvikling: Brandfolk har kontrol ved Nybro Tørreri

Varde: Sydvestjysk Brandvæsen har kontrol over situationen, efter at der søndag morgen blev observeret kraftig røgudvikling ved Nybro Tørreri nord for Janderup i Varde Kommune

Røgen kom fra en af tørrreriets store haller med kraftpiller.

Brandfolkene er nu vej at køre kraftpiller ud af hallen, og der skulle ikke være fare for, at der går ild i bygningskonstruktionen, oplyser JydskeVestkystens mand på stedet.