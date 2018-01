Alt peger på frækt kup: Her blev der stjålet 60 cykler til cirka 300.000 kroner

Det er her ved Kallesmærksvej, at cykeludlejningen ligger. Foto: Google Street View

Der gættes på, at der er begået usædvanligt frækt kup i Blåvand. Faktum er, at der skal et stort køretøj til at fjerne alle cyklerne fra udlejningsvirksomhed. Og væk er de.

Blåvand: 60 cykler kan næppe være i en 20 fods container. Der skal nok snarere en 40 fods container til, vurderer Henrik Nielsen fra Varde, som siden 2014 har haft en sæsonvirksomhed med cykeludlejning i Blåvand. Men nu er alle cyklerne forsvundet ved et indbrud. - Jeg vurderer, at cyklerne i almindelig indkøbspris samlet vil stå i cirka 300.000 kroner. Men de står mig i mindre i kroner, siger Henrik Nielsen, 52 år. Han er selv cykelentusiast og havde en privat cykel til 30.000 kroner stående i Blåvand. Den forsvandt også. Ellers koster udlejningscyklerne fra 2000 kroner og i få tilfælde op til 15.000 kroner for de dyreste mountainbikes. Indbruddet i Blåvand Cykeludlejning er netop anmeldt. Firmaet har adresse på Kallesmærskvej lige ved Blåvands butiksstrøg - Blåvandvej. - Jeg har ikke været der siden den 20. december, siger Henrik Nielsen.

Tidsrum Tyveriet af de 60 cykler er sket mellem den 20. december og mandag i denne uge.

Var lastbil der i dagtimerne? JydskeVestkysten har været i kontakt med en beboere, som oplyser, at cyklerne næppe er hentet om natten. Det ville blive bemærket med en lastbil midt om natten i det vinterstille Blåvand, lyder vurderingen. De fastboende i området har ikke hørt, at nogle skulle have observeret en lastbil på Blåvands strøg ved nattetide. - Jeg kan forestille mig, at man bare er kommet med en lastbil i dagtimerne og har fjernet cyklerne på en måde, så det ud så som om, at det ikke var et tyveri, men bare en afhentning, siger Henrik Nielsen. Henrik Nielsen arbejder som konsulent og driver først og fremmest cykeludlejningen som en sommervirksomhed.