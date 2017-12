Juleufred i Tønders natteliv

TØNDER: Måske skyldes det uopfyldte juleønsker eller de mange julebryg, der er i omløb, fakta er i hvert fald, at natten til 2. juledag blev en træls en af slagsen.

I Tønder var der natten igennem flere tilfælde af vold, et enkelt tilfælde af personelfalsk og en person, som blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

En bytur gik næppe som en 17-årig pige havde ønsket sig, da hun i døren til et diskotek i Storegade kl. 01 blev afsløret med falsk id tilhørende en ældre pige. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard

- Det giver en plet på straffeattesten, konstaterer vagtchefen.

En halv time senere var den gal igen - også i Storegade - hvor der var meldinger om vold med knytnæveslag mod en 27-årige mand fra Løgumkloster. En 48-årig mand fra Tønder er nu sigtet for vold, oplyser Strægaard og tilføjer, at mindre end en halv time senere, var den gal igen.

Klokken 01.54 bliver en 20-årig mand slået i ansigtet i Jernbanegade. Her har man endnu ikke fanget en gerningsmand, men man kender identiteten på den mistænkte, fortæller Søren Strægaard og kommer med aftenens sidste episode, der udsprang af voldsepisoden kl. 01.54. Her nægtede en 30-årig tøndring, der forsøgte at blande sig i politiets arbejde, at efterkomme ordensmagtens anvisninger. Manden er derfor blevet sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, oplyser vagtchefen.