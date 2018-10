Indbrudstyve kom ind igennem Dagli' Brugsens tag

Arrild: Politiet oplyser, at de natten til onsdag klokken 00.45 var ved Dagli' Brugsen i Arrild ferieby efter butikken havde haft besøg af ubudne gæster. Ukendte gerningsmænd havde skaffet sig adgang til forretningen på ulovlig vis ved at kravle op på butikkens tag og fjerne tagplader for til sidst at skære hul i loftet med værktøj.

Da gerningsmændene var i gang med at skaffe sig adgang til butikken, gik alarmen. Det gjorde, at politiet og butikkens personale hurtigt var til stede, men ikke hurtigt nok, for de udbudene gæster nåede at slippe væk inden politiet og personalet nåede frem. Til gengæld betød det, at tyvene ikke fik noget med sig.

- Alarmen gik, og det er der ingen tvivl om har forstyrret dem, siger en træt Dan Pedersen, der er brugsuddeler i Dagli' Brugsen. Han fik sin nattesøvn forstyret, da han måtte tage tage hen til butikken midt om natten.