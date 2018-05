Hurtig indsats reddede stuehus ved voldsom brand

Det lykkedes for de frivillige brandværn fra Øster Højst, Løgumkloster og Bylderup Bov at redde stuehuset, da der udbrød brand i stald og lade, der begge blev totalskadet.

ØSTER HØJST: Det kunne være gået grueligt galt, da der mandag nat udbrød brand i en stald og lade ved et nedlagt landbrug i Bøgvad ved Øster Højst. Men et dygtigt og hurtigtarbejdende brandmandskab redde stuehuset fra også at blive flammernes bytte. Det fortæller indsatslederen for Brand og Redning Sønderjylland i Tønder Kommune, Bent Hansen.

- Da vi ankom til gården var både stald og lade overtændt. De første brandfolk på stedet fik skærmet effektivt af for branden, så det ikke bredte sig, fortæller Bent Hansen.

Ved branden kunne det ikke undgås, at maskiner og ting i de to bygninger blev totalskadet. Ifølge Bent Hansen er det gået ud over en række landbrugsmaskiner, der stod i bygningerne - heriblandt en mejetærsker.

Da flammerne var på deres højeste, måtte frivillige brandfolk fra Bylderup Bov, Øster Højst og Løgumkloster kæmpe med vand. De fik assistance af en stigevogn fra Tønder og vandtank fra Ravsted. Desuden arbejdes der stadig med efterslukningen tirsdag formiddag.

- Vi forventer at blive færdige op ad formiddagen eller ved middagstid, siger Bent Hansen og tilføjer, at det er korn og halm, som en tilkaldt kran fra Beredskabsstyrelsen hjælper med at grave ud fra bygningerne, så materialet kan slukkes.

Bent Hansen fortæller, at der blev slået alarm klokken 00.44, da en nabo hørte, at der sprang tagplader på de to overtændte bygninger.

Hverken mennesker eller dyr er kommet noget til ved branden, oplyser indsatslederen.