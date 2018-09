Hærværksmænd har skåret sække med 75 ton granulat til kunstgræsbane op

Ukendte gerningsmænd har skåret mange poser gummigranulat op. Det resulterer i en ekstra udgift på omkring 50.000 kroner for AML Enterprise, der står for byggeriet af banen. Foto: Wybke Nissen

Ukendte gerningsmænd har natten til tirsdag skåret hul på store poser med gummigranulat, der skal bruges til kunstgræsbanen i Toftlund. Firmaet bag byggeriet ender med ekstraregningen.

Toftlund: I nattens mulm og mørke har ukendte gerningsmænd skåret store poser med gummigranulat til den kommende kunstgræsbane i Toftlund op. Poserne var placeret ved byggeriet af kunstgræsbanen mandag, fordi de tirsdag skulle være blevet fordelt ud over kunstgræsbanen. Bent Lambertsen, der er direktør i AML Entreprise, der står for byggeriet af banen, siger, at der i alt var 75 ton gummigranulat i poserne, og at det samlet havde en værdi på 80.000 kroner. Han ved dog ikke, hvor meget af materialet, der kan genbruges. - Det er meget irriterende. Vi skal samle det hele op igen og vurdere, hvor meget der kan genbruges. Det medfører selvfølgelig en ekstra omkostning for os, siger han.

Jeg vil anslå, at hærværket kommer til at løbe op i en merudgift på omkring 50.000 kroner for os. Bent Lambertsen, direktør i ALM Enterprise

Poserne er ridset op med en skarp kniv. AML Entreprise tror ikke, at det kommer til at få betydning for åbningsdatoen af banen. Foto: Wybke Nissen

Entreprenøren får regningen Inden der blev skåret hul på poserne, kunne de løftes ind over banen, men nu skal det ryddes op manuelt. Det gør, at firmaet, der anlægger banen, skal bruge ekstra arbejdstimer på at samle gummigranulatet op. - Jeg vil anslå, at hærværket kommer til at løbe op i en merudgift på omkring 50.000 kroner for os, siger Bent Lambertsen. Den ekstra udgift kommer ikke til at ramme Tønder Kommune, der har bestilt banen til en fast aftalt pris. Kommunen ejer først banen, når den står færdig. Indtil da, så er det AML Entreprise, der har ansvaret og dermed ender med regningen. AML Entreprise har meldt hærværket til politiet og håber på, at forsikringen vil dække udgifterne. Samtidig forsikrer Bent Lambertsen, at hærværket ikke får konsekvenser for tidsplanen. - Kunstgræsbanen kommer til at være færdig til det planlagte tidspunkt. Hvis det er nødvendigt, så må jeg skaffe ekstra mandskab, så kunstgræsbanen kan stå klar til tiden, siger han.

Bent Lambertsen, der er direktør for AML Entreprise, siger, at der var 75 tons gummigranulat i poserne. Foto: Wybke Nissen

Ingen miljøkatastrofe I tilfælde af, at hærværket i sidste ende kommer til at udskyde projektet med kunstgræsbanen, så vil det være acceptabelt ifølge Christian Kjær-Andersen, der er afdelingsleder for Teknik- og Miljøforvaltningen i Tønder Kommune. - Vi kan ikke klandre en entreprenør, der bliver ramt af hærværk for at være forsinket et par dage. Det svarer jo til, at hvis der sprænger en bombe ved siden af et bygningsprojekt, så kan man jo heller ikke klandre entreprenøren for at være forsinket, siger han. Han vil heller ikke afvise, at Tønder Kommune måske kan dække noget af tabet, selvom den ikke er forpligtet til det. I gummigranulatet findes der stoffer, som kun må ligge på en kunststofbane fordi de ikke er gode for miljøet, men her maner Christian Kjær-Andersen til besindighed. - Det er ikke en miljøkatastrofe på vej. Man er i kontakt med gummigranulatet, når man spiller og tackler på kunstgræsbanen. Det er lavet af det samme materiale som bildæk, så det er ikke så farligt, som det lyder, siger han.

Poserne skulle have været tømt ud over kunstgræsbanen tirsdag. Nu skal AML Entreprise vurdere, hvor meget af det spildte gummigranulat, der kan genbruges. Foto: Wybke Nissen

Håber på et tip Hos Toftlundhallerne, der skal administrere banen, når den står færdig, har man ingen overvågningsbilleder af gerningsmændene, så politiet kan få svært ved at opklare sagen. - Vi har desværre ingen overvågningsbilleder af gerningsmændene, fordi det er ude på offentlig vej. Men jeg håber, at nogen vil komme med et tip anonymt, siger Brian Hansen, der er halbestyrer ved Toftlundhallerne.