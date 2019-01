40 dage: Indsat dømt for at smugle hash i underhylerne

En indsat har fået føjet 40 dages fængsel til sit generalieblad efter han forsøgte at vende tilbage til Renbæk Fængsel med en plade hash i underbukserne.

RENBÆK: 40 dages fængsel. Det blev prisen for en mandlig indsat fra Statsfængslet Renbæk, som i april 2018 blev taget i et forsøg på at smugle en plade hash ind i fængslet.

Manden havde været på uledsaget udgang og kom tilbage til fængslet den 9. april.

Her blev fangen rutinemæssigt visiteret, og i forbindelse med visitationen tjekkes fangernes tøj også. Her blev der opdaget en plade hash på i alt 100 gram på fangen, forklarer senioranklager Lars Viereck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Han kom tilbage fra udgang og skulle visiteres. I forbindelse med afklædningen tager han selv hashen frem fra underbukserne, da betjentene bad ham om at smide underbukserne, forklarer senioranklageren.

Fangen har valgt ikke at forklare, hvad hashen skulle bruges til i fængslet. Således er dommen på de 40 dage faldet, fordi man vurderer, at de 100 gram hash var til det, der hedder delvis besiddelse med henblik på videresalg, forklarer Lars Viereck:

- Eftersom han valgte ikke at udtale sig, så dømmer man efter fængselsbetjentenes forklaring såvel som mængden. Vi ser regelmæssigt den her slags sager i fængslerne, tilføjer han.