Sydals: En villa på Mommarkvej i Tandslet brød natten til søndag i brand, og søndag morgen kæmper brandfolk stadig mod flammerne.

Alarmopkaldet gik ind klokken 03.19, og da brandfolkene nåede frem, var ilden allerede brudt igennem taget, og villaen var overtændt.

- Der er formentlig ikke tilskadekomne i branden, og der har ikke været fare for andre bygninger. Men der er muligvis behov for at spærre af ved huset, da der kan være nedstyrtningsfare, siger vagtchef Henrik Sønderskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi.