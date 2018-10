To piger blev antastet: Politiet søger efter manden

De to piger befandt sig på en sti ved Flintholmvej klokken 07.55, hvor en mand henvendte sig til pigerne og spurgte, om de ville med ham hjem. Manden havde afskærmet stien, så de to piger ikke kunne komme forbi ham. Derfor gik de en anden rute til skolen.

Nordborg: To piger på henholdsvis seks og elleve år blev tirsdag morgen antastet af en mand i Nordborg. Syd- og Sønderjyllands Politi søger efter manden, skriver de i en pressemeddelelse.

Manden havde ikke fat i pigerne

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at manden de søger ikke havde fat i pigerne på noget tidspunkt, ligesom at han heller ikke forsøgte at gøre dem noget.

Politiet vil dog stadig gerne have fat i ham, da han kan være psykisk syg og have brug for lægehjælp.

Manden beskrives som dansk af udsendende og sprog, 50-60 år gammel, cirka 160 centimeter høj, skaldet på toppen af hovedet men med gråt, mellemlangt hår i siderne, spinkel af kropsbygning og skæv i ansigtet.

Manden var iført en lang mørkegrå frakke, som gik ned til knæene. Jakken havde lyse knapper foran. Derudover havde han mørkeblå jeans samt orange sportssko med hvide striber på.

Hvis du kan genkende manden, kan du kontakte Servicecentret på 1-1-4.