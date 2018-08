To mænd dæmpet ned med peberspray

Sønderborg: To yngre mænd måtte lørdag eftermiddag dæmpes ned med peberspray, fordi de optrådte aggressivt over for politiet i Sønderborg.

De to mænd på henholdsvis 23 og 28 år gik på Kong Christian X's Bro, og den 23-årige slog ud efter personer på broen.

Politiet blev tilkaldt, og mens betjentene snakkede med den 23-årige, blev den 28-årige vred og blev korporlig mod en betjent.

De to betjente tilkaldte forstærkning i form af en patruljevogn, og inden den kom til stede, måtte de to betjente sprøjte peberspray i ansigtet på de to aggressive mænd for at pacificere dem.

De to mænd blev anholdt og sendt til afsvaling i detentionen.

Selv om den ene af kamphanerne prikkede til den ene betjent, slipper de to mænd med en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.