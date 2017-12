Politiet efter bøderegn for tisseri: Find nu et toilet

Sønderborg: Sjældent har listen over antal sigtelser for særligt urinering i offentlig rum været så lang, som den var ved vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag formiddag.

Gadepatruljerne har nemlig haft travlt med bødeblokken i Sønderborg midtby natten til tirsdag. Her kommer listen:

Klokken 04:53 blev en 22-årig mand fra Aarhus sigtet for at urinere udenfor ved Lille Rådhusgade.

På Trykkergangen blev en 19-årig kvinde også sigtet for at tisse udenfor.

En 27-årig mand fra Aarhus blev også klokken 01:30 sigtet sammen med en 27-årig mand fra København for at urinere udenfor på Rådhustorvet. Også en 19-årig mand fra Sønderborg blev sigtet for at urinere udenfor på samme gade.

En patrulje kunne også notere en bilist, der kørte i narkopåvirket tilstand på Østergade i Sønderborg. Bag rattet sad en 22-årig mand fra Broager.

Tilbage på Trykkergangen blev en 27-årig mand med ukendt bopæl sigtet for at tisse udenfor.

Klokken 00:50 blev en 27-årig mand sammen med en 25-årig mand fra Sønderborg sigtet for at komme med seksuel betonede fornærmelser mod en kvindelig betjent.

En 22-årig mand fra Sønderborg og en 19-årig mand fik lidt over midnat en bøde for at urinere på henholdsvis Rådhustorvet og Jernbanegade.

Det samme gjorde en 29-årig og 25-årig mand fra Sønderborg på Trykkergangen.

Endelig blev også en 25-årig mand Sønderborg sigtet for tisse udenfor på Trykkergangen.

Fra Syd- og Sønderjyllands Politi lyder det dagen derpå fra vagthavende:

- Find nu et toilet i stedet for.