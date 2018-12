Rettelse: Dødsbranden er sket i byen Elstrup på Nordals. Byen har postnummeret 6430 Nordborg.

Nordborg: Lørdag aften har der været brand i en villa i byen Elstrup på Nordals, hvor en person har mistet livet. Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

- Da vi kommer derud var villaen overtændt, men brandvæsenet får hurtigt slået branden ned. Da de kommer ind i villaen, finder de desværre beboeren afgået ved døden, siger Ole Aamann. Det er en 66-årig mand, som har mistet livet ved branden. Han var huset eneste beboere.

Ole Aamann fortæller, at politiet har en idé om, hvad der skyldes branden, men at det vil en efterfølgende undersøgelse slå fast.

Anmeldelsen om branden kom ind klokken 19.27 lørdag aften, og klokken 21.46 er brandvæsenet stadig i gang med slukningsarbejdet.

- De er nødt til at tage taget af huset for at sikre, at de kan slukke branden helt, siger Ole Aamann.

Artiklen opdateres.