Se videoer: Det brænder på skole i Sønderborg

Brandfolk er lige nu i gang med at bekæmpe flammerne på Ahlmann-Skolen i Sønderborg.

Vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Torben Møller, fortæller at der er brand i tagkonstruktionen, og at røgen driver ind over byen.

Man beder derfor folk lukke døre og vinduer.

Allerede klokken 7.42 fik politiet anmeldelse om brand på stedet, og brandfolk har siden kæmpet for at slukke den.

- Jeg fik hurtigt en melding om, at ilden var under kontrol, men så begyndte den at løbe under taget, og det gør, at de stadig bøvler lidt med det, siger Torben Møller.

Ifølge ham er det formentlig en kortslutning i nogle solceller på taget, der er skyld i branden.

Ingen personer har på noget tidspunkt været i fare.