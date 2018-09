Flugtbilist pløjede gennem grøft og hæk

En 27-årig mand kørte torsdag aften galt på Flensborg Landevej, og uheldet skabte så stor undren hos en anden bilist, at vedkommende kontaktede politiet.

Den 27-årige bilist pløjede gennem en grøft og en hæk og havnede på en mark, men i stedet for at stige ud og se, hvad der var sket, fortsatte han mod Sønderborg med en hængende kofanger.

- Vi efterlyseter ham, for det kunne jo være, der er tale om spirituskørsel. Desuden er man forpligtet til at stoppe op efter et uheld og sikre sig, at der ikke er sket noget, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Flere vidner henvendte sig til politiet, og til sidst kunne man ud fra bl.a. nummerpladen identificere manden, som man opsøgte på bopælen i lokalområdet.

- Han blev lidt overrasket over, at vi bankede på, men han vidste jo godt hvorfor, og hans bil holdt i indkørslen. Der blev hverken vist tegn på alkohol eller stoffer, så sagen er afsluttet her, fortæller vagtchefen.