Sygehus: Der skulle egentlig være en fjernbetjening på alle stuer, men på Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland bruger sygeplejerskerne alt for meget tid på at lede efter forsvundne fjernbetjeninger.

Det skriver DR Syd.

En af dem, der hver dag leder efter forsvundne fjernbetjeninger, er sygeplejersken Sandra Schultz.

- Jeg bruger vel som minimum 8-10 minutter hver dag på at lede efter dem. Det er jo en unødvendig opgave. Jeg kunne jo i stedet bruge den tid på at være hos patienterne. Mange af vores patienter har behov for det sociale, og her betyder 10 minutter jo meget, siger Sandra Schultz til DR Syd.

Kun på hver femte stue ligger der en fjernbetjening til patienterne, fordi resten er forsvundet.

- Der er ikke nogen, der aner, hvor de forsvinder hen, siger Sandra Schultz.

Fjernbetjeningen skulle egentlig sidde fast på væggen bag sengen med en rød ledning, men den røde ledning er klippet over på alle stuerne. Nu ligger de resterende fjernbetjeninger lettere tilfældigt på enkelte stuer.

- Det betyder jo så, at vi kun har cirka én til hver femte stue, tilføjer Sandra Schultz.

De forsvundne fjernbetjeninger går ud over patienterne, når personalet leder forgæves.

- Så ligger de jo og glor ind i en sort skærm, siger sygeplejersken.