Civile hjalp med eftersøgningen

Flere civile hjalp lørdag med at lede efter den 38-årige kajakroer, som var forsvundet. To dykkere fra Egen og Sønderborg hjalp med at lede i Augustenborg Fjord.

Als: Lørdag var der flere både på Augustenborg Fjord, som ledte efter den 38-årige mand, som onsdag forsvandt under en jagttur på fjorden.

Omkring syv civile både var lørdag formiddag sejlet ud fra Augustenborg Havn for at lede efter manden. Også civile hundeførere hjalp til med eftersøgningen langs kysten. Den private eftersøgning blev koordineret via en Facebook-gruppe, hvor folk skrev, hvor de havde søgt. Folk havde søgt langs Augustenborg Fjord, på Kær, ved Ulkebøl Krigshavn og langs vandet ved Sønderborg. På et kort på Facebook-gruppen kunne man følge med i, hvor civile havde søgt i havet.

Dykkerklubben Poseidon Als hjalp til med to dykkere. Fra Sebbelev Strand dykkede også to civile dykkere. Det var Morten Mehlberg fra Egen og Sebastian Jensen fra Sønderborg. De bruger meget fritid på at dykke sammen under navnet Danish Viking Divers.

- Vi vil gerne give en hånd til eftersøgningen og hjælpe med at finde ham, sagde Morten Mehlberg, da de to dykkere havde været i vandet i 40 minutter.

På daværende tidspunkt var den 38-årige ikke blevet fundet endnu.

- Vi har set mange både på vandet og en flok med hunde. Det er dejligt at se, at der er så mange, der bakker op om eftersøgningen, sagde Morten Mehlberg.