38-årig kajakroer blev fundet 30 meter fra kysten

13 mand fra beredskabet

Sønderborg Brand og Redning havde lørdag 13 mand med i eftersøgningen. Det var både fuldtidsansatte samt frivillige fra søredningstjenesten på Nordals. Lørdag morgen brugte Sønderborg Brand og Redning nogle timer på at forbedre dykkerudstyret, så man kunne lave nogle længere søgninger over et større område.

- Vi er som kommune utroligt glade for de fuldtidsansatte og frivillige, som har gjort en forskel. Der er tale om ildsjæle, som er med til at gøre en forskel. De har brugt mange timer de sidste par dage, og det er vi glade for, siger Henrik Jacobsen, der er beredskabsinspektør.

Eftersøgningen begyndte onsdag aften og fortsatte frem til klokken tre natten til torsdag, hvor Ketting Nor-området blev gennemsøgt af helikopter og to både. Arbejdet blev genoptaget torsdag morgen, og området blev gennemsøgt på begge sider af Augustenborg Fjord. Dykkere undersøgte vandet, mens sivene i vandkanten blev undersøgt af hold på tre mand. Torsdag blev den 38-årige mands kajak og flere ejendele fundet i vandet. Fredag fortsatte eftersøgningen blandt andet med en hundepatrulje og et dronehold.

Ud over det officielle beredskab deltog også civile hundeførere, dykkere og folk i både i eftersøgningen lørdag.