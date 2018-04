Vidner hjalp: To mænd anholdt efter at have sat ild til campingvogn

Ragebøl: To mænd på henholdsvis 36 og 40 år sidder her mandag morgen fortsat fængslet, efter de i aftes blev anholdt, sigtet for at have sat ild til en campingvogn på Coriolisvej i Ragebøl ved Sønderborg.

Det var gode vidner, der henledte betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politis opmærksomhed på de to mænd. Det gjorde, at de to mænd blev anholdt på en parkeringsplads i nærheden af campingvognen.

Ifølge vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov ved man på nuværende tidspunkt ikke noget om årsagen til, at mændene valgte at sætte campingvognen i brand.

- De har ikke rigtigt sagt noget endnu. Lokalpolitiet kommer til at arbejde videre med sagen, når de møder ind her klokken otte, lyder det fra Henrik Sønderskov.

Vagtchefen søndag aften, Jørn Pedersen, fortalte til TV Syd, at der boede en person i campingvognen, men at vedkommende ikke var hjemme. Campingvognen bliver dog ikke beboelig igen.