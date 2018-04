Vanvidskørsel med 162 km/t: Fem bilister skal til ny køreprøve for at beholde kortet

Færdselspolitiet var i dag på besøg i området omkring Øster Højst i Tønder Kommune, efter en borger havde henvendt sig med en bekymring om, at der bliver kørt for stærkt. Og noget tyder på, at borgeren har ret.

På Twitter fortæller politiet, at der blev målt hastigheder helt op til 162 kilometer i timen, hvor man kun må køre 80 km/t.

I alt skrev færdselspolitiet 30 bilister op for at køre for stærkt, der blev uddelt otte klip i kørekort, og hele fire bilister på strækningen skal nu til en ny køreprøve og en ny teoriprøve, da de har fået en betinget frakendelse af kørekortet. De fire bilister kørte henholdsvis 144, 145, 145 og altså 162 kilometer i timen.

Det var dog ikke kun i Øster Højst, at der blev uddelt en betinget frakendelse af kørekortet. På Gørdingvej mellem Gørding og Gredstedbro, hvor man må køre 60 km/t, blev én taget med 100 kilometer i timen, og det giver altså også en betinget frakendelse. I alt kørte 17 bilister ud af 268 for stærkt på strækningen.