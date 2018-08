To spøgelsesbilister på to dage: Politiet finder det ejendommeligt

Politiet advarede torsdag klokken 21.49 om en spøgelsesbilist på Esbjergmotorvejen ved Gørding. Bilisten kørte mod Esbjerg men i det østgående spor, og politiet fik fået flere anmeldelser om kørslen i den forkerte vejbane.

Det er anden gang på to dage, der er en spøgelsesbilist på motorvejen ved Esbjerg.

Onsdag aften kørte en 72-årig kvinde forkert, fordi hun blev forvirret over vejarbejdet.

- Her til aften viste det sig at være en bilist, der var kørte igennem afspærringen og ind på arbejdsområdet, hvor vedkommende kørte mod færdselsretningen. Heldigvis var der ingen på arbejde, siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

I forbindelse med spøgelsesbilisten onsdag aften blev al skiltning gået igennem på strækningen, men politiet fandt ikke, at den var problematisk eller til at misforstå.

- Nu undersøger vi det selvfølgelig igen, for det er da ejendommeligt, at det sker to gange på to dage, siger Nikolaj Hølmkjær.