Rækkehus bliver formentlig brækket ned efter kraftig brand

Et rækkehus på Prærien i Grindsted brændte lørdag. Siden har det været bevogtet på grund af nedstyrtningsfare.

Grindsted: Et nedbrændt rækkehus i to etager på Prærien i Grindsted har siden weekenden været bevogtet af Hjemmeværnet.

Branden i rækkehuset opstod tidligt lørdag morgen omkring klokken 7 og blev slukket i løbet af lørdagen.

Efterfølgende var der sammenstyrtningsfare i huset, og det betød, at hjemmeværnet blev sat ind for at vogte huset.

Bevogtningen sluttede onsdag, da man i stedet har sikret rækkehuset med hegn.

Sammenstyrtningsfaren betyder også, at politiets efterforskningscenter endnu ikke har været inde i huset for at foretage undersøgelser, der skal fastlægge årsagen til branden. Det sker dog i løbet af de kommende dage, lyder det fra politiet.

- Der er ikke foretaget undersøgelser af huset endnu, fordi der er sammenstyrtningsfare. Derfor har det trukket ud - huset skal sikres, før en tekniker kan sendes ind for at lave undersøgelserne, forklarer vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup.

Husets beboer befandt sig i huset, da branden opstod, men at han reddede sig ud uden skader.