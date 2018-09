Politiet forsøger at kortlægge den dræbtes aktiviteter

Syd- og Sønderjyllands Politi har kun modtaget et par enkelte henvendelser i forbindelse med drabet på den 76-årige mand i Esbjerg.

Esbjerg: Fredag kom det frem, at det mistænkelige dødsfald på Tinghøjs Allé i Esbjerg viste sig at være drab på en 76-årig mand. Syd- og Sønderjyllands politi arbejder nu på at kortlægge den 76-åriges sidste dage og timer, inden han blev dræbt ved stump vold, og derfor vil politiet gerne i kontakt med en mand, som måske er den sidste, der har set den 76-årige i live.

- Vi har fået et par enkelte henvendelser, men ikke noget afgørende, siger Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, lørdag til JydskeVestkysten.

Manden, de gerne vil i kontakt med, blev set med den 76-årig onsdag den 6. september ved middagstid. Manden beskrives som 55-60 år gammel, cirka 175 cm høj og kraftig af bygning, kort håret, iført lys jakke og taler med københavnsk/sjællandsk dialekt.

Helle Lundberg fortæller, at politiet ikke har nogen formodning om, at manden har noget med drabet at gøre.

- Vi håber, at manden kan genkende beskrivelsen, og han kontakter os, så vi kan få kortlagt den dræbtes aktiviteter og færden, siger hun.