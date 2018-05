Politiet arbejder på stedet: Rema 1000 udsat for røveri her til aften

Kolding: Rema 1000 på Kløvervej i Kolding har her til aften lidt efter klokken 18 været udsat for et røveri. Alarmen indløb hos Sydøstjyllands Politi klokken 18.04.

Det bekræfter vagtchef Morten Marnow fra Sydøstjyllands Politi.

Han fortæller, at betjentene på stedet mener at have fanget gerningsmanden, som de traf i umiddelbar nærheden af forretningen.

Derudover vil han ikke løfte sløret for mange detaljer i forbindelse med røveriet.

- Vi er stadig i gang med et større arbejde dernede. Vi er stadig ved at lægge brikkerne, og så længe vi er det, vil jeg vente med at kommentere på hændelsesforløbet. Jeg vil gerne have detaljerne fra indsatslederen dernede først, lyder det fra vagtchefen.