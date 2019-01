Påmindelse fra politiet: Fup, fup og mere fup

Svindel: Har du modtaget et opkald fra en engelsktalende person med udpræget accent, der gerne ville have dig til at åbne din computer, fordi den havde en fejl?

Så er du ikke den eneste.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag morgen Tweetet ud for at minde folk om ikke at tro på personen i den anden ende af røret, som beder dig om at udlevere oplysninger fra din computer.

- Vi har udsendt tweetet for at minde folk om, at de skal lade være med at gøre, som personen siger. Det er de fleste yngre blevet klar over, men jeg har et indtryk af, at det oftest er ældre mennesker, der kan blive snydt, siger Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver i Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Jeg har selv modtaget fem opkald over to dage, så der må åbenbart stadig være nogen, der kan tjene penge på det, siger hun.

Helle Lundberg fortæller, at personen, som har kontaktet hende, har udgivet sig for at være fra et stort firma som Apple eller lignede, hvorefter personen har sagt, at der er en fejl på hendes computer. Fupmageren talte engelsk med indisk accent.

Helle Lundberg ved ikke, om der er nogen fra Syd- og Sønderjylland, der er hoppet i fælden for nylig.