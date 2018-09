Noah-sagen: Den dømte er efterlyst af politiet

31-årige Jesper Hovgaard er efterlyst af Syd- og Sønderjyllands Politi. Han er dømt for at være skyld i Noah Rys død og har fået en dom på 9 års fængsel, selvom han forsvandt fra retten i Sønderborg mandag eftermiddag.

Den dømte 31-årige Jesper Hovgaard, der skal 9 år i fængsel for den vold, som forårsagede etårige Noah Rys død, er efterlyst af Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi har desværre ikke et frisk signalement af den efterlyste, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til JydskeVestkysten.

- Vi har en idé om, hvilken bil han er kørt i, men det holder vi for os selv endnu, siger Ole Aamann.

Ifølge Ole Aamann er den efterlyste ikke set siden, han forlod retten i Sønderborg.

Fordi 31-årige Jesper Hovgaard var frikendt for drabet i byretten, var han ikke frihedsberøvet, og kunne frit gå fra landsretten i retssagens pause. Derfor stod forsvareren alene tilbage i retslokalet, med den forklaring, at hans klient ikke var kommet tilbage efter at være kørt for at hente sodavand.