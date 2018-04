Nermins søn døde efter benlås: Nu lægger hun sag an mod Kriminalforsorgen

Der skal placeres et ansvar for, at 23-årige Ekrem Sahin for syv år siden døde efter at have været lagt i benlås i Kolding Arrest.

Det mener familien, der nu vil anlægge en civil retssag mod Kriminalforsorgen, oplyser DR P4 Trekanten.

Den 23-årige blev lagt i benlås under noget tumult i arresten. Kort tid efter fik han hjertestop og døde tre dage senere på Odense Universitetshospital.

Tidligere har anklagemyndigheden afgjort, at fængselsfunktionærerne ikke gjorde noget strafbart. Men gennem de sidste syv år har moren, Nermin Kalkan, kæmpet for at få placeret et ansvar for dødsfaldet.

- Jeg mener, at alle fortjener en retfærdig behandling, og derfor fortjener min søns sag også at blive retfærdiggjort, siger Nermin Kalkan.